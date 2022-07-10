На Украине 25-летнюю девушку без опыта работы назначили замминистра по евроинтеграции

Замминистра по евроинтеграции в министерстве социальной политики Украины назначена Анна Сергеева. Новому заместителю министра 25 лет, прежде она никогда не работала в государственном секторе, сообщило 10 июля издание «Украинские новости», ссылаясь на украинское ведомство.

«В соответствии с приказом минсоцполитики от 13 июня 2022 года № 268-к «О назначении Сергеевой А.А.» должностной оклад заместителя министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеевой Анны Александровны составляет 68643,00 гривны в месяц», — говорится в ответе министерства на запрос украинского издания.

По данным СМИ, эта сумма превышает оклад президента Украины Владимира Зеленского в 2,5 раза.

Также в минсоцполитики уточнили, что, согласно закону, «должности заместителей министра относятся к политическим должностям, на которые не распространяется законодательство о государственной службе».

Назначение Сергеевой произошло еще в июне, она уже приступила к своим обязанностям.

До вступления в должность она на протяжении трех лет руководила компанией ООО «Сервис Ревизор». Кроме того, в ведомстве отметили, что последние четыре года Сергеева занималась общественной деятельностью, в том числе помогала детям с физическими нарушениями и одиноким пожилым людям.

Однако украинские пользователи Сети с сомнением восприняли объективность такого назначения. Стоит отметить, что скандал из-за молодых девушек на высоких постах возникает в стране не впервые.

Так, в 2016 году замглавы МВД Украины стала 24-летняя Анастасия Деева. Как пишут украинские СМИ, она попала в скандал с обнаженными фото. Деева была уволена в декабре 2017-го.

В декабре 2021 года в центре внимания прессы также оказалась помощница замминистра образования и науки Кристина Тишкун. Она опубликовала в интернете фотографию с заместителем министра образования и мэром Львова. При этом на девушке было надето черное платье с глубоким декольте и оголенным плечом. Снимок вызвал волну критики в социальных сетях, а также последующую отставку ее начальника.