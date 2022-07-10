ЛДПР предложила называть президента России правителем из-за исторической разницы

Понятие «президент» в России нужно заменить на «правитель», пока западное слово окончательно не укоренилось в российском обществе. С такой инициативой 10 июля выступила думская фракция ЛДПР.

Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался в конце XVIII века в США, напомнили в политической силе. Позднее он распространился по всему миру, но для России это новое слово по историческим меркам, напомнили в партии.

«Название должности главы государства всегда нас смущало», — приводит «РИА Новости» заявление партийной фракции.

По мнению представителей ЛДПР в Госдуме, слово «президент» можно заменить на слово «правитель». Также подойдет и «глава государства», что гораздо понятнее русскому уху.

В январе 2020 года в Госдуме рассказали о предложении при принятии поправок в Конституцию переименовать президента в верховного правителя. Всего было внесено более 700 предложений.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива по переименованию новая. Он добавил, что в ходе работы над поправками в Основной закон поступает много идей.