Российские военные нанесли высокоточным оружием удар по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу с боеприпасами на Керамическом комбинате в Славянске. Уничтожено свыше 1 тыс. артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777, сообщил 10 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в результате удара были уничтожены до 100 человек личного состава ВСУ и около 700 снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Также за сутки российские оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия ликвидировали 17 пунктов управления, четыре взвода РСЗО «Град», в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 США.

«Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах», — уточнил Конашенков.

Накануне генерал-лейтенант сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе города Часов Яр Донецкой области. Также в районе населенного пункта Соледар было ликвидировано более 30% военнослужащих дивизиона 72-й механизированной украинской бригады, выведена большая часть артиллерийских орудий.

До этого, 8 июля, стало известно об уничтожении в Одесской области двух установок берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенных из Великобритании.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять вооружение Киеву. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Специальная операция по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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