Экстренное предупреждение о жаре в понедельник объявлено в Москве. Его распространило МЧС. Температура воздуха поднимется от 31 до 33 градусов тепла днем 11 июля, передает телеканал «Известия». В ведомстве рекомендуют носить одежду светлых тонов, головной убор и пить больше воды в жару. Осадков не ожидается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.