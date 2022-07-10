Один человек погиб и 13 пострадали при ДТП с автобусом под Архангельском

В результате ДТП с участием автобуса с призывниками в Архангельской области погиб один человек. Об этом 10 июля сообщил региональный минздрав.

Погибший — водитель большегруза.

Также в аварии пострадали 13 человек.

ДТП произошло утром в субботу на трассе в Котласском районе недалеко от поселка Шипицино. Столкнулись газовоз, грузовик с прицепом и автобус.

Один из автомобилей перевернулся и вылетел в кювет. Автобус пробил дорожное ограждение, но остался на трассе.

Как сообщалось предварительно, пострадали 15 человек. Шестеро были госпитализированы с легкими травмами.

Обстоятельства и подробности аварии устанавливаются.