Конфликта на Украине можно было бы избежать, заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, это было бы возможно, если бы он был переизбран на второй срок в ходе кампании 2020 года. Об этом политик заявил 9 июля в ходе выступления в Анкоридже (штат Аляска).

По его словам, из-за политики США ситуация на Украине только ухудшается.

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заявил бывший американский лидер.

Ранее республиканец, критикуя действия администрации Джо Байдена в ситуации вокруг Украины, заявил, что конфликт следует завершить заключением соглашения, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов.

Также Трамп заявлял, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.

25 июня политик заявил, что США за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. По его мнению, главная проблема состоит в том, что страну перестали слушать и уважать.

21 июня он отметил страна находится в серьезной опасности из-за действий нынешнего главы государства и того, что происходит на Украине.