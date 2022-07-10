Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
За три месяца жилье в России подешевело на 4%
Общество
Еще один автобусный маршрут запустят между Луганском и Воронежем 12 июля
Мир
ВСУ уничтожили место съемок фильма «Маленькая Вера» в Мариуполе
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
Мир
На Шри-Ланке возобновилась подача топлива на некоторые заправки
Мир
ВС РФ уничтожили более тысячи снарядов для американских гаубиц М777 в Славянске
Мир
Российские истребители Су-35с уничтожили два украинских Су-25 и МиГ-29
Мир
Министерство обороны Франции заявило о сохранении контактов с российскими коллегами
Мир
ВСУ вновь обстреляли Донецк
Общество
Мощное извержение вулкана Эбеко на Курилах запечатлели на видео
Мир
В ЮАР во время стрельбы в баре погибли 14 человек
Сюжет:

Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине при переизбрании в 2020 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликта на Украине можно было бы избежать, заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, это было бы возможно, если бы он был переизбран на второй срок в ходе кампании 2020 года. Об этом политик заявил 9 июля в ходе выступления в Анкоридже (штат Аляска).

Один в поле воин: Трампу пригрозили уголовным делом
На фоне слухов об участии в выборах бывший президент США подвергся новым нападкам со стороны однопартийцев

По его словам, из-за политики США ситуация на Украине только ухудшается.

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заявил бывший американский лидер.

Ранее республиканец, критикуя действия администрации Джо Байдена в ситуации вокруг Украины, заявил, что конфликт следует завершить заключением соглашения, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов.

Также Трамп заявлял, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.

25 июня политик заявил, что США за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. По его мнению, главная проблема состоит в том, что страну перестали слушать и уважать.

21 июня он отметил страна находится в серьезной опасности из-за действий нынешнего главы государства и того, что происходит на Украине.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022