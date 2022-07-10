Немцы обрадовались увольнению посла Украины в ФРГ Мельника

Читатели Die Welt с радостью отнеслись к новости об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника. Они поделились своим мнением под статьей о дипломате в немецкой газете.

«Это увольнение давно назрело», — уточнил один из комментаторов.

Другой читатель рассказал, что в последние несколько месяцев недоумевал, почему правительство ФРГ мирится с оскорбительными заявлениями украинского посла.

«Рад, что этого невыносимого парня наконец-то не стало. Я сожалею только о том, что его отозвали из Киева. Я бы предпочел, чтобы мы выгнали», — отметил еще один немец.

Один из комментаторов также подчеркнул, что посол не должен вмешиваться в дела иностранного государства, а может только представлять свою страну.

«Пока, надеюсь, больше не увидимся», — написал читатель.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста посла страны в Германии Андрея Мельника, стало известно накануне. Глава государства объяснил такое решение ротацией.

До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что в Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Дипломат известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в украинском МИДе уточнили, что это его личное мнение. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать президента Германии.