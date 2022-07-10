На пост замминистра на Украине назначили девушку без опыта работы на госслужбе

На Украине назначили нового замминистра по евроинтеграции государства при министерстве соцполитики, сообщает издание «Страна». Им стала 25-летняя Анна Сергеева без опыта работы на государственной службе.

Несмотря на отсутствие необходимого опыта, зарплата нового замминистра установлена на уровне 68 тыс. гривен (более $2,3 тыс., или около 146 тыс. рублей). Эта сумма превышает оклад президента Украины Владимира Зеленского в 2,5 раза. Как заявили в министерстве соцполитики, назначение Сергеевой произошло еще в июне, она уже приступила к своим обязанностям.

Как сообщают украинские СМИ, до назначения на должность Сергеева возглавляла фирму «Сервис Ревизор», которая занималась консультированием парикмахерских и салонов красоты по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Накануне, 9 июля, Зеленский подписал указы об увольнении послов в ряде стран. Речь идет о после в Венгрии Любови Непоп, представителе в Норвегии Вячеславе Яцюке, после в Чешской Республике Евгении Перебийносе, после в Индии Игоре Полехе и после в Германии Андрее Мельнике.

Позднее Зеленский пояснил, что данный ряд увольнений связан с обычной ротацией кадров. В вышеупомянутые страны будут назначены новые главы дипмиссий.