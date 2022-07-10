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Испанские СМИ назвали две причины «ярости Зеленского»

Corriere della Sera: Зеленский зол из-за действий Германии
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Германия более месяца блокирует пакет помощи Евросоюза (ЕС), который планируется отправить Киеву, что приводит президента Украины Владимира Зеленского в ярость, написала в воскресенье, 10 июля, испанская газета Corriere della Sera.

«ВСУ и тероборона Зеленского терпят крах»
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Издание подчеркивает, что пакет очередной помощи Киеву был одобрен всеми лидерами Евросоюза, кроме Германии.

«Это может быть одной из причин, которые подтолкнули Владимира Зеленского к внезапному и довольно жестокому отстранению посла Украины в Берлине Андрея Мельника», — предположил автор статьи Федерико Фубини.

В качестве второй причины, способной привести украинского лидера в ярость, указывается намерение Берлина нарушить санкции против Москвы, чтобы восстановить поставки российского газа по трубопроводам «Северного потока».

«Обе проблемы уже несколько дней беспокоят украинское правительство и Брюссель», — указал журналист.

Накануне Зеленский подписал указ об увольнении Мельника. Помимо него были уволены послы страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Украинский лидер объяснил причину этого решения ротацией.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что бюджетные органы Еврокомиссии заблокировали выделение Украине нового кредита на €1,5 млрд по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть долг.

Как рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, прежде Киев тратил на армию $5,28 млрд в год, а сейчас финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) только в месяц выросло до $4,4 млрд. Весь бюджет страны в месяц равен $8,46 млрд. Он отметил, что такие огромные цифры Киеву взять неоткуда, тем более когда экономика страны парализована. На этом фоне решение заблокировать новый транш кредита, по его мнению, выглядит вполне логичным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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