Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Die Welt, следует из данных сервиса ведомства.

Как отмечается, мера была принята по требованию Генпрокуратуры РФ от 9 июля.

Сайт заблокирован в соответствии со ст. 15.3. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней в том числе говорится об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию с призывами к беспорядкам, экстремистской деятельности. Также ограничения применяются к сайтам, публикующим недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений.

«Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования Генерального прокурора РФ или его заместителей», — отмечается в статье.

Die Welt — немецкая информационная ежедневная газета. Выпускается издательским концерном Axel Springer SE. Первый номер был опубликован 2 апреля 1946 года в Гамбурге.

Ранее, 22 июня, Роскомнадзор составил очередной административный протокол в отношении американской компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное неудаление запрещенных материалов.

Ранее, 2 июня, ведомство ограничило доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE на территории России.