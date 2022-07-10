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Министерство обороны Франции заявило о сохранении контактов с российскими коллегами

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard
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Министерство вооруженных сил Франции продолжает поддерживать контакты с чиновниками из российского Минобороны, сообщает в воскресенье 10 июля французская газета Le Journal du Dimanche.

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«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — заявил глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню в диалоге с газетой.

Французский министр подчеркнул, что Париж продолжать выступать в роли силы, которая поддерживает баланс в сложившейся ситуации.

«Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль», — резюмировал Лекорню.

Ранее в четверг, 30 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставляемое Францией оружие для Украины не должно использоваться для атак на территорию России.

В тот же день Макрон рассказал, что не исключает новых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в будущем, если это будет оправданно. Он добавил, что поддержание контактов с российской стороной является ответственностью Франции.

До этого, 28 июня, Франция заявила о намерении направить на Украину бронетранспортеры VAB «в значительных количествах», а также подтвердил отправку на Украину шести дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR.

В тот же день президент Макрон подчеркнул, что ружие стран G7 предназначено для помощи в защите территории Украины, но не для атак на другие страны.

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