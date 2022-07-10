Врач-косметолог рассказала о противопоказаниях для загара

Солнечное излучение вызывает преждевременное старение кожи, может спровоцировать возникновение рака. Об этом ведущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева рассказала RT 10 июля.

«Доказано, что солнечное излучение вызывает преждевременное старение кожи, которое называется фотостарением, морщины, возникает риск возникновения рака», — сказала она.

Специалист отметила: чтобы не навредить коже, необходимо соблюдать несколько правил.

Чтобы защититься от наиболее опасных ультрафиолетовых лучей UVB-типа, нужно использовать солнцезащитный крем. При этом она рекомендовала применять средства со степенью защиты 50. При постепенном изменении оттенка кожи можно переходить на солнцезащитный фактор поменьше.

Она подчеркнула, что не стоит загорать в часы, когда солнце активно, уточнив, что самое опасное время — с 11 до 16 часов.

«Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы. Поначалу рекомендуется проводить на солнце не более 20–30 минут, а затем с каждым днем увеличивать время пребывания на пять-десять минут», — сказала Мирзоева.

По ее словам, противопоказано загорать людям с онкологическими заболеваниями, повышенной температурой тела, гипертонией, нарушением кровообращения, хронической сердечной недостаточностью. Также не следует долго пребывать на солнце людям, принимающим некоторые лекарства. При наличии родинок отдыхающие должны загорать с особой осторожностью.

«Важно наблюдать за поведением всех родинок, особенно после загара: если она изменилась в размере, по форме или начала кровоточить, это верный признак, что надо обратиться к врачу», — уточнила специалист.

При этом она напомнила, что ультрафиолетовые лучи способствуют образованию витамина D, необходимого для нормализации фосфорно-кальциевого обмена, укрепления мышц, придания прочности костной ткани.

Ранее, 30 июня, дерматовенеролог, косметолог клиники «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина сообщила, что кожа людей, обладающих от природы светлыми или рыжими волосами, наименее защищена от воздействия ультрафиолетового солнечного излучения.

В тот же день дерматовенеролог и косметолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Григорий Ибрагимов рассказал, что лечение солнечных ожогов с помощью жирных кисломолочных продуктов не только неэффективно, но и опасно. Такие продукты заставляют ожоги проникать еще глубже в кожу.