В США объяснили слабое влияние санкций на Россию

Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть, заявили старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире телеканала CBS News.

«То, что происходит, обусловлено эффектом высоких цен на нефть. Европа очень медленно сокращает свою зависимость от российской нефти. А еще я думаю, что это эффект сезонности», — рассказал корреспондент.

Летом традиционно увеличивается спрос на топливо по всему миру, пояснил Матонниер. Летом люди, в том числе и в России, отправляются в автомобильные путешествия, что, в свою очередь, увеличивает спрос, от которого потом растут цены. В результате это всё влияет на работу нефтеперерабатывающих предприятий.

Матонниер подчеркнул, что до начала спецоперации на Украине цена нефти находилась в районе $89 за баррель, однако сейчас она выросла до $111. Такие показатели для России идут лишь на пользу.

6 июня британская газета Independent сообщила, что после введения частичного нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились. В частности, в такие страны, как Индия и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Из-за санкций сами страны Европы и США столкнулись с беспрецедентным ростом цен на топливо и продукты, а также с рекордной инфляцией.

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