Между Луганском и Воронежем запустят еще один автобусный маршрут. Об этом 9 июля правительство Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщило в Telegram.

«Воронеж с Луганском свяжет новый прямой автобус большого класса. Работа маршрута № 501 возобновится с 12 июля», — говорится в сообщении.

Общественный транспорт будет отъезжать от Центрального автовокзала Воронежа раз в два дня в 20:40 по местному времени. Время в пути займет около 10 часов.

Ранее, 1 июля, впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией в Симферополь выехал автобус из Херсона с пассажирами, рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

В тот же день первый с 2014 года регулярный автобус отправился из Симферополя в город Бердянск Запорожской области.

29 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что автобусы, направляющиеся из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области, будут находиться под вооруженной защитой.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. Часть территорий Запорожской области также перешла под контроль РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру об освобождении ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства, уточнили в Кремле.

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