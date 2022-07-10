Москвичей и туристов пригласили на концерты в парках

В столичных парках и зонах отдыха в течение всего июля будут выступать различные творческие коллективы. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В июле в 19 городских парках пройдут концерты как известных коллективов, так и молодых исполнителей. Посетителей ждут выступления в самых разных жанрах — от джаза и классики до современных музыкальных направлений», — отметила она.

В парке Горького можно послушать классические и современные эстрадные композиции в оригинальных аранжировках в исполнении струнного ансамбля «PG квинтет». Всего музыканты дадут три концерта: 10 июля, 24-го и 31-го в разных локациях парка.

Поклонников духовой и струнной музыки ждут в Измайловском парке. Каждую субботу в беседке выступает оркестр спасателей Москвы. В программе — старинные вальсы и марши, ретрохиты, джазовые композиции и популярные мелодии. А по воскресеньям ансамбль «Сфорцандо», в составе которого две скрипки, альт, контрабас, бас-гитара, виолончель и клавишные, исполняет современные песни, хиты прошлых лет и мелодии из популярных фильмов.

В саду имени Баумана каждый четверг выступают джаз-бенды, а по пятницам посетители могут познакомиться с творчеством молодых исполнителей, которые играют в стилях инди, поп, рок, джаз, соул и кантри.

Послушать орган можно в музее-усадьбе «Кусково»: концерты проходят в усадебном дворце по средам и субботам. Так, 13 июля там выступят органистка Мария Блажевич и оперный певец Михаил Широченко, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и Генри Перселла.

Также можно бесплатно посетить концерты сольных исполнителей и коллективов, победивших в пилотном сезоне проекта «Уличный артист в парках». Они проходят в парках «Красная Пресня» и «Фили», саду «Эрмитаж», Таганском парке и других.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.