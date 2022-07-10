Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине при переизбрании в 2020 году

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы победил на выборах 2020 года. Об этом он заявил 9 июля, выступая перед своими сторонниками в Анкоридже (штат Аляска).

«Ситуация лишь ухудшится. Но этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать», — сказал он.

По его словам, обстановка в США выглядит «не очень хорошо» из-за конфликта, который вышел из-под контроля в Европе.



Кроме того, Трамп отметил, что при администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена в стране наблюдается упадок. Он уточнил, что в США рекордная инфляция, быстро растут цены на топливо, фиксируется снижение фондовых рынков. Также напомнил о неудачном выводе американских войск из Афганистана.

«Мы слабеющая страна», — добавил экс-президент.,

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты «сбили на колени, унизили перед миром, ослабили». По его мнению, Вашингтон сделал всё, чтобы привести нацию страны в упадок, поэтому действующие власти не имеют право читать нравоучении другим государствам.

До этого, 25 июня, он отметил, что США за последние два года стали посмешищем для всего мира.

Телекомпания CNN со ссылкой на источник 2 июля сообщила, что Трамп планирует объявить в этом месяце о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. По информации The New York Times, он вступит в выборную гонку в качестве явного лидера с рейтингом одобрения среди республиканцев около 80%.