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В Минобороны показали кадры работы минометных расчетов по позициям ВСУ

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Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России показало видеозапись, на которой показана боевая работа расчетов минометной батареи в Донбассе. На видео минометные расчеты поражают артиллерийские позиции ВСУ.

В ведомстве рассказали, что минометные расчеты ведут разведку позиций противника с помощью беспилотников и при обнаружении целей занимают скрытые огневые позиции чтобы незамедлительно отрыть огонь по неприятелю.

В МО подчеркнули, что после обнаружения позиций противника расчет может практически сразу открыть огонь, так как подготовка и развертывание минометного расчета занимает минимальное время.

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На кадрах видно, что после атаки минометчики сразу замаскировали огневую позицию чтобы избежать ответного удара со стороны украинских военных. При помощи средств наблюдения заметно, что атакованная цель была успешно поражена.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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