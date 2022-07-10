Пушков раскрыл последствия для Германии от подчинения США

Российский сенатор Алексей Пушков в воскресенье, 10 июля, усомнился в том, что ФРГ способна выступать в роли лидера Евросоюза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал данные о том, что в Берлине обеспокоились утратой лидирующей позиции Германии в Евросоюзе.

«Может ли Германия руководить Европой?» — задаются вопросом в Берлине. Ответ: нет, если Европой и самой Германией будут по-прежнему руководить США. Германия сможет реально вести за собой Европу лишь в том случае, если интересы и самой Германии, и Европы не будут полностью подчинены американским», — написал Пушков.

Он напомнил, что в настоящее время ситуация противоположна, а потому даже Литва позволяет себе бросить вызов Берлину, например, по вопросу о калининградском транзите.

Ранее в тот же день Пушков подчеркнул, что западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, «не вполне трезво» оценивают свои силы и возможности в вопросах оказания этой поддержки.

Ранее, 8 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область продолжаются, вопрос должен разрешиться в ближайшее время.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июля сообщил, что Москва ждет урегулирования ситуации и надеется на лучшее, а также обдумывает различные сценарии развития событий.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным и предложил ввести ответные меры как реакцию на такую блокаду.