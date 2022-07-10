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Поляков возмутили сообщения о возможном повышении экс-посла Украины Мельника

Читатели Gazeta.pl остались недовольны судьбой уволенного посла Украины Мельника
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ipon/Stefan Boness
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Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на сообщения в СМИ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника и его возможном назначении на должность замглавы украинского МИДа.

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«Андрей Мельник лишился работы — в награду ему предстоит стать замминистра иностранных дел. Наказание или повышение?», — задался вопросом комментатор под ником ri-pi.

«Ведь он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) уволил его, чтобы назначить заместителем министра иностранных дел, так что это своего рода награда», — добавил amused.

«Президент Украины дает должность замглавы МИД послу в Германии, это повышение по службе, поощрение бандеровской пропаганды», — считает hulanoga123.

Накануне Зеленский подписал указ об увольнении Мельника. Помимо него были уволены послы страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Украинский лидер объяснил увольнения послов ротацией.

Ранее, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. Отмечалось, что в Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Мельник известен своими скандальными заявлениями и оскорблениями европейских политиков. Так, он называл канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой и резко критиковал Берлин за якобы недостаточную помощь Украине.

В конце июня в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник выступил с прославлениями националиста, сторонника фашистов и лидера ОУН-УПА (обе организации запрещены в РФ) Степана Бандеры как «борца за свободу», а также сравнил его с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

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