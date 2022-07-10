ТАСС: российский спецназ ликвидировал несколько польских наёмников в Харьковской области

Российские спецназовцы уничтожили порядка трех польских наемников и еще нескольких ранили около села Долгенькое в Харьковской области. Об этом 10 июля сообщает ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений спецназа ЗВО.

По словам офицера, на окраине лесного массива к югу от города был обнаружил опорный пункт противника. В ходе боестолкновения российские военные слышали польскую речь.

«В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше», — отметил он.

Военный добавил что в опорнике находились как польские наемники, так и украинские военные.

По предварительной информации, поляков было от 30 до 50 человек, их эвакуировали, а бойцов ВСУ нет.

8 июля источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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