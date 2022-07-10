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Посол ЛНР Мирошник заявил, что союзные силы продолжают наступление на Северск в ДНР

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Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, ведутся действия по освобождению Серебрянки.

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Посол рассказал, что местные жители отмечают перемещение украинских боевиков из Северска в пригород, где они пытаются создать укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений.

Сдерживать Северск украинские войска долго не смогут, указал он. Отдельные подразделения ВСУ уже скрытно покидают город. На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты, добавил дипломат.

В то же время боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории ЛНР, были прилеты по Новодружеску, пригороду Лисичанска.

8 июля источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

О начале боев за Северск в ДНР было объявлено 3 июля. Северск находится почти в 30 км к западу от Лисичанска. До этого, 1 июля, помощник главы МВД ЛНР сообщил, что наступление на Северск, куда из Лисичанска отходили украинские войска, активно развивается.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе.

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