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Президент Байден назвал визит в Саудовскую Аравию важным для противодействия России и КНР

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Президент США Джо Байден объяснил необходимость своего визита в Саудовскую Аравию противодействием России и Китаю. Об этом американский лидер написал 9 июля в своей статье для The Washington Post.

Так, Байден отметил, что саудовские власти работают с Вашингтоном над вопросом расширения поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на этот ресурс.

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«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — заявил Байден.

Он выразил уверенность, что Эр-Рияд может воздействовать на события.

Президент США назвал целью запланированной на пятницу встречи с саудовскими лидерами укрепление и развитие стратегического партнерства с учетом американских ценностей.

В числе лидеров, с которыми увидится Байден, будет наследный принц Мухаммед бен Сальман, которого в США неоднократно открыто критиковали и обвиняли в причастности к гибели журналиста.

В мае американские СМИ писали, что отношения между США и Саудовской Аравией достигли самого низкого уровня за последние десятилетия. Политические разногласия ухудшились после начала спецоперации по защите Донбасса. Вашингтон настаивал, чтобы саудовцы качали больше сырой нефти и присоединилась к антироссийским настроениям, чего не последовало. Позднее Эр-Рияд все же увеличил добычу, как отмечали эксперты, чтобы успокоить США.

Обозреватель Rai Al Youm Халид аль-Джауси сообщил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене.

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