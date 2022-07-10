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Глава МИД Канады Жоли: расширение санкций затронет трубопроводы и электрооборудование

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Канада планирует ввести новые ограничения в отношении ряда ключевых секторов экономики России. Об этом 9 июля сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

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По ее словам, уже существующие меры будут расширены в нефтяном, газовом и химическом секторах. Также санкции затронут промышленное производство. Они коснутся наземного и трубопроводного транспорта, производства электрического, электронного, машинного оборудования и металлов.

Жоли добавила, что после введения новых ограничений у бизнеса Канады будет около двух месяцев, чтобы завершить соглашения с российской стороной в указанных сферах.

Накануне канадское правительство сообщило, что власти Канады вводят запрет на импорт российского золота и золотых изделий. В список санкционных продуктов попали как необработанное золото, в том числе в форме порошка, так и ювелирные изделия, включая их отдельные части.

Ранее в июле Оттава добавила в списки санкций 15 компания и 29 журналистов, среди которых Олег Добродеев, Екатерина Андреева, Алексей Пиманов, Артем Шейнин, Ольга Скабеева,Тигран Кеосаян, Аркадий Мамонтов, Ирина Волк. Кроме того, санкции введены в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, также оказавшаяся в санкционном списке Канады, санкции против патриарха могли ввести только сатанисты. Помимо этого дипломат указала на то, что введенные рестрикции в отношении российских журналистов говорят о полном нежелании канадских властей допускать публичную демонстрацию истинной картины происходящего на Украине и вокруг нее.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих этих стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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