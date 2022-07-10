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Вода начала затапливать село Дулгалах в Якутии

Уровень воды в якутском селе Дулгалах растет примерно на 20 сантиметров в час
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вода подтопила уже около десяти домов в селе Дулгалах в Верхоянском районе Якутии. Уровень воды уже превысил критическую отметку.

Как стало известно «Известиям», уровень воды неуклонно растет примерно на 20 сантиметров в час. Из-за подъема воды в реках в Верхоянском районе Якутии объявлен режим ЧС.

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Днем ранее сообщалось, что из-за дождей поднялся уровень воды в реках Дулгалах, Сартанг и Адыча, притоках впадающей в море Лаптевых реки Яны.

В селе Суордах из-за вышедшего из берегов Дулгалаха оказались затоплены все 88 домов и 5 социальных объектов. В помещениях вода поднялась на 20–70 сантиметров. Также под водой оказались дороги, техника и огороды.

Жителей вертолетами Ми-8 эвакуируют в Якутск и в райцентр — поселок Батага.

В тот же день региональное управление МЧС России сообщило, что в районе Суордах уровень реки Дулгалах превысил критическую отметку на полметра. Прогнозируется, что уровень воды продолжит повышаться.

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