В Японии наблюдают повышенную явку на выборах

В Японии наблюдается повышенная в сравнении с показателями 2019 года явка на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом свидетельствуют данные министерства по административным делам и коммуникациям Японии.

Согласно информации на 10:00 по местному времени (04:00 мск), явка избирателей по всей стране составила 6,18%, что на 0,53 процентных пункта превышает этот показатель за 2019 год.

Выборы в верхнюю палату проходят каждые три года, но, в отличие от нижней палаты, переизбирается не весь состав полностью, а только половина депутатов. В ходе текущих выборов 545 кандидатов от 15 партий претендуют на 125 мест. Помимо этого, по пропорциональной системе по партийным спискам будет избрано 50 депутатов. О своих намерениях участвовать заявили 178 кандидатов. Ещё 75 кандидатов будет выбрано по избирательным округам, на эти места уже выдвинуты 367 кандидатов.

Как сообщает телеканал NHK, досрочно на выборах проголосовали около 16,12 млн человек, что составляет примерно 15% от всех избирателей.

По данным опросов, устроенных японскими СМИ, правящая на данный момент коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто может забрать более 63 мест, что является более 50% от 125 вакантных мест в верхней палате парламента.

Громким событием на этих выборах стала смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которого утром 8 июля было совершено покушение во время предвыборного митинга. Японский политик скончался на 68-м году жизни после двух выстрелов в спину из самодельного обреза. Стрелявший в Абэ бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами был задержан.

Сейчас жители города Нара несут цветы к месту покушения на бывшего премьер-министра Японии. Очередь из желающих почтить память растянулась на несколько десятков метров.

Церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии пройдет 11 июля в токийском храме Дзодзёдзи. Похороны политика назначены на 12 июля, они пройдут в родном городе Абэ Симоносеки в префектуре Ямагути.