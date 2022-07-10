Задержан подозреваемый в убийстве семейной пары в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары. Об этом сообщили в воскресенье, 10 июля, журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Тела двух человек - 32-летнего мужчины и 29-летней женщины - с ножевыми ранениями были найдены в начале июля вблизи дома культуры в селе Нижняя Пойма Нижнеингашского района.

По данным СК, подозреваемый в совершении убийства - 23-летний односельчанин погибших.

«В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

Суд арестовал мужчину. По факту убийства двух возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается.