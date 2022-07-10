Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
Мир
Четвертый министр Шри-Ланки заявил об уходе со своего поста
Мир
Умер отец Опры Уинфри в возрасте 89 лет
Мир
Застреливший Абэ признался в попытке соорудить бомбу
Мир
В США усомнились в способности Байдена пойти на второй срок
Мир
В Запорожской области сформировали органы ГИБДД
Мир
Блинкен посетит прощание с экс-премьером Абэ в Токио
Мир
Байден назвал визит в Эр-Рияд важным для противодействия РФ и КНР
Общество
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в РФ достиг максимума с февраля
Мир
Стрелявшему в Синдзо Абэ предъявлено обвинение в убийстве
Мир
Миллионам британцев предрекли нищету из-за роста цен на электричество

Задержан подозреваемый в убийстве семейной пары в Красноярском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары. Об этом сообщили в воскресенье, 10 июля, журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Горе на Волге: в Нижнем Новгороде убита семья с двумя детьми
Следователи рассматривают версию расширенного суицида главы семьи

Тела двух человек - 32-летнего мужчины и 29-летней женщины - с ножевыми ранениями были найдены в начале июля вблизи дома культуры в селе Нижняя Пойма Нижнеингашского района.

По данным СК, подозреваемый в совершении убийства - 23-летний односельчанин погибших.

«В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

Суд арестовал мужчину. По факту убийства двух возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022