В США генерала отстранили от работы за комментарий под постом первой леди

В США генерала отстранили от работы за комментарий в Twitter. Военный консультировал участников боевых действий. Но Гэри Волеске угораздило ответить на публикацию первой леди.

Ранее Джилл Байден прокомментировала решение Верховного суда США об отмене права на аборт, передает телеканал «Известия». В ответ генерал оставил ироничную запись под твитом. В Пентагоне шутку не оценили и сняли Волеске с должности «старшего наставника» на время служебного расследования. Запись посчитали нарушением приличий отставного военного.

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