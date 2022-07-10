Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины

Обещания западных государств ответить на все запросы Украины в области финансов и вооружения не соответствуют реальным возможностям. Об этом в субботу, 9 июля, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он предположил, что громкие заявления делаются «в погоне за внешним эффектом», при этом их авторы не вполне отдают себе отчет в том, какое бремя возлагают на соотечественников. Между тем уже сейчас помощь Киеву наносит заметный ущерб национальным интересам отдельных стран.

Также сенатор напомнил о том, как часто подобные обещания не выходят за пределы разговоров. Так, он упомянул ничем не обоснованное заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о скором «конце вечеринки для российских углеводородов». В действительности гораздо раньше подошла к концу «политическая вечеринка» самого Джонсона.

В этот же день стало известно, что немецкий кабмин договорился с норвежским производителем о поставке дополнительных снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы передать их на Украину. Первые ЗСУ, по данным Spiegel, Киев получит в свое распоряжение уже в июле.

В свою очередь, газета The New York Times усомнилась в том, что западные страны смогут долго оказывать военную поддержку Украине в прежнем режиме с учетом усталости от конфликта «по обе стороны Атлантики».

7 июля появилась информация о том, что Еврокомиссия блокирует кредит в размере €1,5 млрд для Украины, поскольку опасается невозврата средств. ЕК готова предоставить средства при условии, что провизия по кредиту будет повышена до 70% от общего финансирования против традиционных 9%.

В беседе с «Известиями» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил позицию ЕК сомнениями в платежеспособности Украины из-за угрозы дефолта в стране.

Накануне сотрудники Кильского института мировой экономики в ФРГ (IfW) заявили о сокращении военной и финансовой помощи Украине. По мнению экспертов, состояние украинского госбюджета на сегодняшний день далеко не безопасное.