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Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Вылетевший из Самарканда самолет Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на самаркандский аэропорт.

Отмечается, что Рейс FV-6552 авиакомпании «Россия» вылетел по расписанию — в 07:17 (05:17 мск), однако на пути следования экипаж принял решение вернуться в Узбекистан.

«По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9:00 (7:00)», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. Лайнер находится на запасной полосе аэропорта.

Причины решения экипажа вернуться в аэропорт вылета не называются.

Ранее в этот день самолет корейской авиакомпании, летевший из Стамбула в Сеул, совершил аварийную посадку в Баку. Причиной стал отказ одного от двигателей, отметили в пресс-службе международного аэропорта.

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