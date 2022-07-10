Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев

Эксперты предупредили британцев о возможном росте счетов за электроэнергию до более чем £3000, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей». Об этом в субботу, 9 июля, пишет издание The Daily Mail.

Аналитики Cornwall Insight пришли к выводу, что в октябре ценовой порог на газ и электричество повысится до £3245 (около 240 тыс. рублей), а в начале следующего года — до £3364 (около 250 тыс. рублей).

По данным издания, новые прогнозы мрачны. Ожидается, что британским семьям будет необходимо гораздо больше помощи от государства.

Людям и так приходится бороться с растущими ценами на продукты питания и топливо. При этом эксперты считают, что инфляция с 9,1% к концу года вырастет до 11%.

Ранее, 5 июля, появилась информация о том, что с приходом зимних холодов часть британских предприятий может остановить свою работу, если поставки российского газа в Европу прекратятся.

Также отмечалось, что правительство преуменьшало проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство, гарантируя отсутствие проблем с газом зимой.

В конце мая The Times выразило опасение по поводу того, что миллионы британцев могут столкнуться с отключениями электроэнергии и дефицитом газа. Экономисты заявляют, что санкции вместо вреда РФ вызывают рост цен в Британии.

Кроме того, в апреле результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

Страны Запада, в том числе Великобритания, столкнулись с серьезными экономическими последствиями на фоне антироссиских санкций и решения отказаться от части энергоресурсов из РФ. Кроме того, как отмечали специалисты, негативную роль на рост цен на энергоносители в США и Европе сыграл и плохо подготовленный переход к зеленой энергетике.