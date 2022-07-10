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В результате пожара поврежден блок крупной ТЭС на Кубе

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Фото: соцсети
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В городе Фелтон восточной провинции Ольгин на Кубе произошло возгорание в теплоэлектростанции (ТЭС) «Лидио Рамон Перес», поврежден блок 2. Об этом 8 июля сообщает Granma.

Отмечается, что на станции 129 дней велись работы по техническому обслуживанию, в день инцидента проводились заключительные испытания.

Как рассказал генеральный директор ТЭС Матурель Рейес, пожарные потушили возгорание за 45 минут.

Пострадавших и погибших нет.

«В результате инцидента блоку 2 Фелтона нанесен «значительный» ущерб, устранить который нелегко», — сказал гендиректор станции.

После предварительной оценки произошедшего удалось выяснить, что произошла течь в одной из труб котла, по которой циркулировала национальная нефть. При этом высокая температура в котле могла стать причиной возгорания.

Президент Республики Мигель Диас-Канель обратился к электромонтажникам, которые проводили обслуживание сгоревшего блока, с ободрительными словами. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что труды работников сгорели, нужно запастись энтузиазмом для дальнейшей работы.

Также Диас-Канель подчеркнул, что стойкость духа особенно важна сейчас, ведь Куба переживает напряженную ситуацию в национальной электросистеме, поскольку на нескольких тепловых агрегатах продолжаются аварии, а на других — плановые и срочные ремонты.

Ранее, 6 июля, в Ставропольском крае пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия «Невинномысский азот». На территории предприятия произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию трансформаторной подстанции.

В тот же день сообщалось, что экстренные службы Херсона тушат сильный пожар, охвативший склад на территории завода пластмассы. Информации о пострадавших не поступало.

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