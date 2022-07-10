Что случилось в мире за ночь, 10 июля: главные новости «Известий»

В ночь на воскресенье, 10 июля, в России и мире произошли следующие важные события: «Зенит» победил «Спартак» и в седьмой раз завоевал Суперкубок РФ по футболу, в Луганской Народной Республике (ЛНР) союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, МИД Канады объявил о намерении расширить санкции в отношении ключевых секторов российской экономики, стрелявшему в экс-премьера Японии Синдзо Абэ предъявлено обвинение в убийстве. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России: петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» и завоевал Суперкубок России

Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0. Голы в ворота столичных забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3).

Таким образом, сине-белые в седьмой раз стали обладателями Суперкубка РФ по футболу.

В честь победы футболистов «Зенита» на розыгрыше Суперкубка России в Санкт-Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн. Градоначальник назвал триумф клуба на Суперкубке очередным доказательством того, что «Зенит» — «лучшая футбольная команда страны».

В свою очередь, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков остался доволен организацией матча за Олимп — Суперкубок России. При этом он отметил, что еще есть над чем работать.

Новости Донбасса: Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска. По его словам, украинские боевики из Северска постепенно перемещаются в пригородные территории с целью создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций.

Посол добавил, что отдельные подразделения украинских формирований покидают города, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск.

Мирошник подчеркнул, что при отходе они обстреливают уже освобожденные территории республики. Уже были обстрелы Новодружеска (пригород Лисичанска).

Новости мира: в Канаде планируют расширить санкции в отношении РФ

Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о намерении Оттавы расширить санкции в отношении ключевых секторов российской экономики.

Уточняется, что новые ограничительные меры будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.

По мнению министерства иностранных дел Канады, подобные санкции помогут истощить военный потенциал российской стороны.

При этом канадский министр Джонатан Уилкинсон подтвердил планы Оттавы вернуть Берлину турбину для «Северного потока». Отмечалось, что в планах Оттавы доставить турбины в Германию для последующей передачи «Газпрому», такая схема позволит Оттаве избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Новости мира: стрелявшему в экс-премьера Японии Синдзо Абэ предъявлено обвинение в убийстве

Совершивший покушение на Абэ бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагамив был передан в ведение прокуратуры. Мужчина был перевезен из полицейского управления префектуры Нара, где находился после задержания. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.

Стрелявший также признался, что пытался сделать бомбу. По данным правоохранительных органов, мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Токио, чтобы в понедельник, 11 июля, принять участие в церемонии прощания с политиком.

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