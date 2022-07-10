Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета
Мир
Четвертый министр Шри-Ланки заявил об уходе со своего поста
Мир
Умер отец Опры Уинфри в возрасте 89 лет
Мир
Застреливший Абэ признался в попытке соорудить бомбу
Мир
В США усомнились в способности Байдена пойти на второй срок
Мир
В Запорожской области сформировали органы ГИБДД
Мир
Блинкен посетит прощание с экс-премьером Абэ в Токио
Мир
Байден назвал визит в Эр-Рияд важным для противодействия РФ и КНР
Общество
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в РФ достиг максимума с февраля
Мир
Стрелявшему в Синдзо Абэ предъявлено обвинение в убийстве
Мир
Миллионам британцев предрекли нищету из-за роста цен на электричество
Сюжет:

Посол ЛНР Мирошник заявил, что союзные силы продолжают наступление на Северск в ДНР

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил 10 июля, что войска Народной милиции ЛНР и Вооруженных Сил России продолжают наступление на Северск, ВСУ отступают в пригородные территории.

Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«С севера идет наступление на Северск.Местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведённых фортификационных сооружений», — написал он в Telegram-канале.

На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные бойцы территориальной обороны, добавил Мирошник.

Накануне стало известно, что союзные силы выбили формирования украинских военных из укрепрайона под Северском ДНР. Как подчеркнул помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, ВСУ отступали с большими потерями.

4 июля подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска. В то же время в сторону Северска выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.

О начале боев за Северск в ДНР объявил Киселев 3 июля. Северск находится почти в 30 км к западу от Лисичанска.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022