Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил 10 июля, что войска Народной милиции ЛНР и Вооруженных Сил России продолжают наступление на Северск, ВСУ отступают в пригородные территории.

«С севера идет наступление на Северск.Местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведённых фортификационных сооружений», — написал он в Telegram-канале.

На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные бойцы территориальной обороны, добавил Мирошник.

Накануне стало известно, что союзные силы выбили формирования украинских военных из укрепрайона под Северском ДНР. Как подчеркнул помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, ВСУ отступали с большими потерями.

4 июля подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска. В то же время в сторону Северска выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.

О начале боев за Северск в ДНР объявил Киселев 3 июля. Северск находится почти в 30 км к западу от Лисичанска.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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