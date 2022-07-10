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Врач назвал оптимальную температуру кондиционера при жаре на улице

Врач Тяжельников посоветовал включать кондиционер на температуру 20–22 градуса
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Фото: Unsplash/Raychan
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Кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру не ниже 20 градусов, идеальный диапазон — 20-22 градуса, чтобы не заболеть. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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«Кондиционер нужно включать на температуру в диапазоне 20-22 градуса. Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры. Это снижает иммунную защиту, делая нас уязвимыми для вирусов и бактерий, способствует обострению хронических заболеваний», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам врача, кондиционеры зачастую рассчитаны для поддержания заданного температурного режима в помещении определенного объема, в таком случае желательно не оставлять включенным кондиционер на ночь. В том случае, если прибор не настраивается, его лучше включать эпизодически.

Тяжельников уточнил, что нельзя включать кондиционер на слишком низкую температуру. Аккуратно следует относиться и к охладительным приборам в общественных местах, где настроить самостоятельно температурный режим возможности нет.

«Производители рекомендуют в целях более длительной эксплуатации делать небольшие технические перерывы и регулярно их чистить, так как пыль и другие загрязнения, которые есть в воздухе, оседают в нем и затем снова разносятся с потоком воздуха», — добавил врач.

Он заключил, что следует помнить и о проветривании помещений, а также регулярной влажной уборке.

Также в этот день Андрей Тяжельников рассказал, что остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом. Он отметил, что альтернативой кондиционеру могут стать вентилятор, метод проветривания с устраиванием сквозняка, а также таз с холодной водой.

Ранее, 4 июля, кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин отметил необходимость пить как можно больше воды, чтобы избежать тепловой удар. При этом он отметил, что воду надо пить маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице.

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