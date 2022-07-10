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В Запорожской области сформировали органы ГИБДД

Замначальника ГУ МВД Запорожской области Селиванов: в регионе сформировали ГИБДД
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Запорожской области сформированы органы ГИБДД, в регионе готовится перерегистрации транспортных средств. Об этом сообщил ТАСС замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

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Он отметил, что все правоотношения, связанные с регистрацией транспортных средств, будут проходить по российским законам.

«Уже сформированы органы ГИБДД, формируется МРЭО: люди готовы, у нас и помещение есть, и сотрудники есть, которые готовы перейти на российский стандарт», — сказал Селиванов.

Замначальника ГУ МВД по региону уточнил, что работу будет возможно начать в «самые сжатые сроки».

Селиванов подчеркнул, что выдавать российские номера региональное ГИБДД сможет только после разрешения России.

В субботу, 9 июля, замначальника ГУ МВД по региону сообщил о создании во всех освобожденных районах Запорожской области органов полиции. По его словам, 85% преступлений в регионе раскрываются по горячим следам. Он также отметил, что на органы полиции ложится большая нагрузка, так как органы прокуратуры, суды и ряд других структур в области пока формируются.

7 июля стало известно о начале работы в Мелитополе нового отделения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

В мае член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что после полного освобождения региона от украинских националистов область возьмет курс на вхождение в состав России. Кроме того, 15 июня он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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