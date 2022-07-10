Зеленский уволил украинского посла в Германии Андрея Мельника

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уволен. Об этом свидетельствует указ украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованный в субботу, 9 июля, на сайте офиса президента.

Мельник занимал должность посла с декабря 2014 года. Он работал в администрации президента Украины, в МИД страны, а также в посольстве Украины в Австрии.

Кроме того, уволены посол в Венгрии Любовь Непоп, представитель в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгений Перебийнос и посол в Индии Игорь Полеха.

Зеленский объяснил ротацией увольнение послов Украины в ряде стран.

До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. В Киеве дипломат также может получить должность замминистра иностранных дел.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии.