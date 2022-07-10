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МИД Канады объявил о планах страны расширить санкции против России

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Оттава собирается расширить антироссийские санкции, включив в список ограничительные меры в отношении промышленного производства, с целью истощить военный бюджет России. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе МИД Канады.

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«Таким образом, чтобы помочь истощить военный бюджет президента [России] Владимира Путина и еще больше ограничить способность России вести боевые действия, Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство», — говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Канада продолжает вводить санкции в отношении России на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите населения Донбасса, поскольку остается непоколебима в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

10 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что страны-участницы Евросоюза (ЕС) намерены усилить контроль за соблюдением санкционной политики в отношении РФ. В настоящий момент европейские государства сосредоточились на поиске возможных лазеек в утвержденном пакете рестрикций

Накануне канадское правительство сообщило, что власти Канады вводят запрет на импорт российского золота и золотых изделий. В список санкционных продуктов попали: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов за исключением серебра, иные изделия из золота и серебра или их части.

Также введены санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, российских журналистов, а также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

До этого, 8 июня, Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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