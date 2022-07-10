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Кандидаты на пост премьера Британии выступили за увеличение военных расходов

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Фото: Pixabay
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Министр финансов Великобритании Надим Захави, глава Минтранса Грант Шэппс и бывший руководитель Форин офиса Джереми Хант, которые собираются выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, выступают за увеличение военных расходов. Об этом в субботу, 9 июля, сообщила газета The Telegraph.

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Как уточнил Шэппс, он намерен довести объем финансирования, выделяемого на оборонные нужды, до 3% ВВП. Он также считает, что необходимо увеличить численность личного состава вооруженных сил и нарастить производство современных типов оружия.

При этом Хант подчеркнул, что он собирается выделить сумму в размере 4% ВВП на проведение внешней политики, политики безопасности и программы по оказанию гуманитарной помощи беднейшим странам мира. Кроме того, он отметил, что минимум 3% от ВВП будут идти на оборонные нужды.

Захави в свою очередь также отметил важность «увеличения расходов на оборону».

Ранее Том Тугендхат, который также борется за пост премьер-министра, говорил о необходимости повышения военных расходов.

О том, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, стало известно 7 июля. Вместе с тем он покидает должность главы британской партии консерваторов. Политик будет исполнять все эти обязанности до назначения преемника.

Новость об отставке Джонсона последовала после того, как за последние два дня из его правительства ушли свыше 50 политиков. Политики приняли решение на фоне назначения британского премьера на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отставку Джонсона, отметил, что премьер-министр Великобритании держался за власть ради карьеры.

Вместе с тем стало известно, что бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьер-министра после ухода Бориса Джонсона. Кроме того, о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера уже заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.

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