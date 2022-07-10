Блинкен посетит прощание с экс-премьером Абэ в Токио

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 11 июля, посетит Токио, где выразит соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом 9 июля сообщил госдепартамент.

«Госсекретарь Блинкен посетит Токио, Японию, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и встретиться с высокопоставленными японскими официальными лицами», — говорится в сообщении.

В госдепе также отметили, что американо-японский альянс является «краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и никогда не был прочнее».

Ранее в это день стало известно, что стрелявшему в Абэ предъявили обвинение в убийстве.

Церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии пройдет 11 июля в токийском храме Дзодзёдзи. Похороны политика назначены на 12 июля, они пройдут в родном городе Абэ Симоносеки в префектуре Ямагути.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, российский лидер не приедет на похороны экс-премьера Японии.

67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары после совершенного на него нападения. Покушение на Абэ произошло утром во время выступления бывшего премьера с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия.

Нападавший был задержан на месте, им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

Сейчас жители города Нара несут цветы к месту покушения на бывшего премьер-министра Японии. Очередь из желающих почтить память растянулась на несколько десятков метров.