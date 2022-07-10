Юрист напомнил о штрафе за неправильную перевозку детей

Нарушение правил перевозки детей повлечет за собой в лучшем случае административный штраф, а в худшем — смерть ребенка. Об этом рассказал агентству «Прайм» юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

Согласно п. 22.9 «Правил дорожного движения Российской Федерации» (ПДД), перевозка детей до семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля возможна лишь при использовании специальных кресел, напомнил эксперт.

Он добавил, что детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить либо с помощью кресел, либо с использованием ремней безопасности, но лишь на заднем сиденье.

Если используется переднее сиденье, удерживающие устройства обязательны, отметил Савельев. При этом, по словам юриста, все устройства должны соответствовать весу ребенка, его росту, а также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/201.

За нарушение этих требований грозит административный штраф в размере от 3 тыс. до 100 тыс. рублей, заметил член Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор».

29 июня в распоряжение «Известий» поступил документ, согласно которому в России подготовлен законопроект, который предусматривает отмену штрафа за езду без техосмотра. В настоящее время за это нарушение автомобилистам грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. Это следует из ч. 1.1 ст. 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

27 мая в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что штрафы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона будут выписаны с каждой камеры, которая зафиксирует нарушителя.

17 февраля Александр Шумский напомнил водителям о необходимости своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД.