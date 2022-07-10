Реклама
Прямой эфир
Мир
Кандидаты на пост премьера Британии выступили за увеличение военных расходов
Мир
Блинкен посетит прощание с экс-премьером Абэ в Токио
Мир
Байден назвал визит в Эр-Рияд важным для противодействия РФ и КНР
Происшествия
В Якутии начали эвакуировать жителей села Суордах из-за наводнения
Мир
Евросоюз решил усилить контроль за выполнением антироссийских санкций
Мир
В Киеве признали бесполезность ПВО «Железный купол» против ракет РФ
Наука
В Гонконге придумали светофоры для любителей уткнуться в смартфон
Экономика
Шольц предрек Германии нехватку энергоносителей в ближайшие годы
Мир
ВСУ снова обстреляли Алчевск из американских РСЗО HIMARS
Мир
В ЛНР союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 10 июля

Юрист напомнил о штрафе за неправильную перевозку детей

Юрист Савельев напомнил правила перевозки детей для избежания штрафа в 100 тыс. рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарушение правил перевозки детей повлечет за собой в лучшем случае административный штраф, а в худшем — смерть ребенка. Об этом рассказал агентству «Прайм» юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

Лихая беда: детям до 18 хотят запретить управлять электросамокатами
Резонансные происшествия увеличивают число сторонников жестких ограничений для этих средств передвижения

Согласно п. 22.9 «Правил дорожного движения Российской Федерации» (ПДД), перевозка детей до семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля возможна лишь при использовании специальных кресел, напомнил эксперт.

Он добавил, что детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить либо с помощью кресел, либо с использованием ремней безопасности, но лишь на заднем сиденье.

Если используется переднее сиденье, удерживающие устройства обязательны, отметил Савельев. При этом, по словам юриста, все устройства должны соответствовать весу ребенка, его росту, а также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/201.

За нарушение этих требований грозит административный штраф в размере от 3 тыс. до 100 тыс. рублей, заметил член Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор».

29 июня в распоряжение «Известий» поступил документ, согласно которому в России подготовлен законопроект, который предусматривает отмену штрафа за езду без техосмотра. В настоящее время за это нарушение автомобилистам грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. Это следует из ч. 1.1 ст. 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

27 мая в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что штрафы за непристегнутый ремень безопасности или использование телефона будут выписаны с каждой камеры, которая зафиксирует нарушителя.

17 февраля Александр Шумский напомнил водителям о необходимости своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022