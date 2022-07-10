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Дюков счел успешным проведение матча за Суперкубок России по футболу

Глава РФС Дюков считает успешным проведение матча за Суперкубок России по футболу в Петербурге
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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Российскому футбольному союзу (РФС) удалось успешно провести в Санкт-Петербурге матч за Олимп — Суперкубок России. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

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При этом он отметил, что еще есть над чем работать.

«Сегодня была равная поддержка, был зрелищный футбол, красивые голы. «Зениту» повезло чуть больше, он реализовал свои моменты. У «Спартака» были моменты, немного не повезло. Видно, что команда будет конкурентна в следующем сезоне», — добавил глава РФС.

При этом бывший главный тренер московского ФК «Спартак» Массимо Каррера заявил, что он очень расстроен проигрышем клуба.

9 июля петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» и завоевал Суперкубок России. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0. Голы в ворота столичных забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3).

Таким образом, сине-белые в седьмой раз стали обладателями Суперкубка РФ по футболу. В матче за Суперкубок России команды сыграли впервые.

В честь победы футболистов «Зенита» на розыгрыше Суперкубка России в Санкт-Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн. Градоначальник назвал триумф клуба на Суперкубке очередным доказательством того, что «Зенит» — «лучшая футбольная команда страны».

«Зенит» принял участие в матче как действующий чемпион России. Свой четвертый подряд титул команда завоевала 30 апреля по итогам 27-го тура, обыграв «Локомотив».

Накануне петербургский клуб обошел «Спартак» в матче ветеранов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что сыграет в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита» несмотря на то, что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге.

Решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.

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