Дюков счел успешным проведение матча за Суперкубок России по футболу

Российскому футбольному союзу (РФС) удалось успешно провести в Санкт-Петербурге матч за Олимп — Суперкубок России. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

При этом он отметил, что еще есть над чем работать.

«Сегодня была равная поддержка, был зрелищный футбол, красивые голы. «Зениту» повезло чуть больше, он реализовал свои моменты. У «Спартака» были моменты, немного не повезло. Видно, что команда будет конкурентна в следующем сезоне», — добавил глава РФС.

При этом бывший главный тренер московского ФК «Спартак» Массимо Каррера заявил, что он очень расстроен проигрышем клуба.

9 июля петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» и завоевал Суперкубок России. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0. Голы в ворота столичных забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3).

Таким образом, сине-белые в седьмой раз стали обладателями Суперкубка РФ по футболу. В матче за Суперкубок России команды сыграли впервые.

В честь победы футболистов «Зенита» на розыгрыше Суперкубка России в Санкт-Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн. Градоначальник назвал триумф клуба на Суперкубке очередным доказательством того, что «Зенит» — «лучшая футбольная команда страны».

«Зенит» принял участие в матче как действующий чемпион России. Свой четвертый подряд титул команда завоевала 30 апреля по итогам 27-го тура, обыграв «Локомотив».

Накануне петербургский клуб обошел «Спартак» в матче ветеранов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что сыграет в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита» несмотря на то, что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге.

Решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.