В Якутии начали эвакуировать жителей села Суордах из-за наводнения

Из подтопленного якутского села Суордах начали эвакуировать людей. Об этом сообщили 10 июля в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что для эвакуации первой группы пострадавших от наводнения жителей отправлен первый самолет со спасателями.

«Пострадавшие при наводнении в селе Суордах Верхоянского улуса эвакуируются в районный центр и город Якутск. Первое воздушное судно уже вылетело в населенный пункт для эвакуации 12 человек», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что они полетят на вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» в сопровождении пяти спасателей на борту. Остальных жителей села заберут позже.

Также сообщается, что в Верхоянском районе сейчас базируются два вертолета, утром вылетит третий борт с рабочей группой в составе 13 человек. В правительстве уточнили, что ущерб от наводнения нанесен огромный, пострадало имущество, социальные объекты и сельхозугодья.

Как заверил первый зампред правительства Дмитрий Садовников, будет оказана материальная помощь пострадавшим.

По состоянию на вечер 9 июля уровень воды на реке Дулгалах у села Суордах превысил критическую отметку на 135 см. 88 жилых домов подтоплены. В них проживают 326 человек, среди них 78 детей. Также под водой оказались 88 приусадебных участков.

Вода начала подниматься накануне, 8 июля, из-за сильных дождей. На заседании комиссии по ЧС принято решение ввести в Суордахском наслеге режим ЧС. Режим ЧС действует по всему Верхоянскому району.