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Евросоюз решил усилить контроль за выполнением антироссийских санкций

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Фото: Unsplash/Carl Campbell
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Страны-участницы Евросоюза (ЕС) намерены усилить контроль за соблюдением санкционной политики в отношении РФ. Об этом в субботу, 9 июля, пишет The Wall Street Journal.

Один для всех: зачем ЕC орган по контролю за санкциями
И почему это в чем-то даже на руку России

Цель блока состоит в том, чтобы ощутимо воздействовать на экономическую систему России в связи с проводимой спецоперацией по защите Донбасса. В настоящий момент европейские государства сосредоточились на поиске возможных лазеек в утвержденном пакете рестрикций. Кроме того, планируется ускорить обмен данными внутри ЕС для оптимизации сотрудничества.

Подчеркивается, что из-за отсутствия единого подразделения контроля не позволяет эффективно следить за применением санкций и пресекать возможные отступления. В настоящий момент новые меры устанавливает Брюссель, после чего национальные министерства и надзорные органы самостоятельно интерпретируют и реализуют постановления. Кроме того, руководство стран не располагает достаточными полномочиями для расследования нарушений в данной сфере.

Организационные просчеты стали особенно очевидны при попытке заморозить активы, принадлежащие связанным с правительством РФ лицам. Несмотря на то, что уже были арестованы более $14 млрд, главы ЕС полагают, что многое могло быть упущено.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, подпадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. 5 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский отметил, что в нем пойдет речь о газовом эмбарго. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями, а «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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