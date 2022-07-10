В Киеве признали бесполезность ПВО «Железный купол» против ракет РФ

Система противоракетной обороны «Железный купол» не подходит Украине, поскольку не защищает от крылатых и баллистических российских ракет. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Все мы знаем название «Железный купол», но даже он не защищает на 100%. От крылатых и баллистических ракет «Железный купол» не защищает», — приводит его слова «Укринформ».

Резников отметил, что соответствующий вывод сделал после общения с производителями данных систем. «Железный купол» может защитить от «медленных ракет на низких высотах с легким поражением», сделанных, «по существу, в гаражах», уточнил министр обороны.

Он добавил, что украинской стороне необходимо развивать свою систему ПВО либо получать ее от партнеров.

Между тем ранее, 8 июня, сообщалось, что Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО «Железный купол». Украинский посол Евгений Корнийчук заявлял, что украинская сторона хочет не принять в дар ПВО, а приобрести систему у Израиля.

По мнению источников The Jerusalem Post, израильская сторона вряд ли продаст систему ПВО Украине или какому-либо другому государству из-за подписанных с США правил экспорта оборонной продукции.

К тому же международные обязательства по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны также могут помешать продаже.

До этого, в марте, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что появление на Украине системы ПРО «Железный купол» заняло бы слишком много ресурсов по части подготовки военного объекта.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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