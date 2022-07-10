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Зеленский объяснил ротацией увольнение послов Украины в Чехии, Германии, Венгрии и Индии

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Причиной увольнения нескольких послов Украины в ряде государств стала ротация. Президент страны Владимир Зеленский пояснил свои действия в официальном Telegram-канале.

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Как заявил глава Украины, увольнения и смена должностей — это нормальная часть дипломатической практики.

По словам Зеленского, в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. В настоящее время их кандидатуры готовит министерство иностранных дел (МИД) Украины, заверил он.

Зеленский подписал указы об увольнении послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии и Германии ранее в субботу. С должностей ушли посол в Венгрии Любовь Непоп, представитель в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгений Перебийнос, посол в Индии Игорь Полеха и посол в Германии Андрей Мельник.

До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. В Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.

29 мая президент Украины уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина.

В апреле Зеленский сменил своего так называемого постоянного представителя в российском Крыму, который официальный Киев считает своей территорией. Другим указом украинский лидер уволил с этой должности Антона Кориневича, а также его первого заместителя Дарью Свиридову.

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