Tagesspiegel: 8 женщин пострадали от «наркотиков изнасилования» на вечеринке, где был Шольц

По меньшей мере восемь девушек получили напитки с подмешанными «наркотиками изнасилования» на закрытой вечеринки СДПГ, где также присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом в субботу, 9 июля, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на внутренние сообщения партии.

Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин охарактеризовал случившееся как «возмутительный инцидент» и добавил, что полиция парламента совместно с правоохранительными органами Берлина уже приступила к расследованию всех обстоятельств дела.

Мероприятие состоялось в прошлую среду. В списке приглашенных были депутаты, сотрудники немецкого бундестага и избирательных округов. Обычно, на подобных вечеринках присутствует порядка 2 тыс. человек, однако в этом году, по данным парламентской группы, гостей было в два раза меньше.

Одна из пострадавших, 21-летняя девушка, пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти после вечеринки. Ее госпитализировали и провели ряда анализов. Результаты тестирования неизвестны, однако уже появилась информация о нескольких похожих случаях.

Ранее в центре секс-скандала оказался экс-замглавы МИД Великобритании Кристофер Пинчер.

В 2019 году, после назначения Пинчера на должность, его уличили в сексуальных домогательствах. По итогам расследования обвиняемый принес извинения.

Впоследствии, 30 июня, Кристофер Пинчер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум посетителям в клубе консерваторов Carlton Club на Пикадилли. Премьер-министр Борис Джонсон был осведомлен о неподобающем поведении своего протеже, но ничего не предпринял по этому поводу.

Известно, что на фоне скандала свои полномочия в правительстве сложили более 50 лиц. Пинчер и Джонсон также были вынуждены уйти в отставку.