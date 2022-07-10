Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины

Западные лидеры переоценивают возможности своих стран, обещая Украине оказывать помощь «столько, сколько потребуется». Соответствующее заявление 9 июля сделал российский сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил обещания британского премьер-министра Бориса Джонсона увидеть «конец вечеринки для российских углеводородов». Как отметил сенатор, слова Джонсона являются лишь ничем не подкрепленными предположениями.

Между тем «политическая вечеринка» для самого премьер-министра Великобритании, добавил он, и впрямь завершилась.

Ранее в этот день стало известно, что немецкий камбин нашел в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное число снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы передать их на Украину. Первые ЗСУ Gepard передадут Киеву уже в июле, сообщил Spiegel со ссылкой на источники.

Газета The New York Times между тем усомнилась в том, что западные страны смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Уточнялось, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

7 июля стало известно, что Еврокомиссия препятствует предоставлению €1,5 млрд Украине по линии Европейского инвестбанка, поскольку опасается, что деньги не вернут. Указывалось, что ЕК настаивает на повышении провизии по кредиту — суммы предполагаемых убытков — до 70% от общего финансирования против традиционных 9%.

В беседе с «Известиями» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил, что бюджетный орган Европейской комиссии (ЕК) блокирует новый кредит в размере €1,5 млрд Украине из-за опасений по поводу финансовой надежности и угрозы дефолта в этой стране.

Накануне сотрудники Кильского института мировой экономики в ФРГ (IfW) заявили о сокращении военной и финансовой помощи Украине. По мнению экспертов, финансовое положение украинского госбюджета далеко не безопасное.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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