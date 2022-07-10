В штате Оклахома произошел взрыв на газовом заводе
В американском городе Медфорд (штат Оклахома) произошел взрыв на заводе СПГ OneOk. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил портал News on 6.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Поблизости перекрыты несколько дорог.
Также отмечается, что жители ближайших домов были эвакуированы.
Ранее в этот день стало известно, что на одной из газовых заправок в Ульяновской области прогремел взрыв. Инцидент произошел рядом с рабочим поселком Кузоватово.
Как сообщают очевидцы, есть несколько пострадавших. По предварительной информации, сначала загорелась фура с газом. После этого последовал взрыв.