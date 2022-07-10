В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

По симптомам и характеру течения заболевания коронавирус едва ли можно отличить от других ОРВИ. Об этом рассказала 10 июля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пренебрегать риском заразиться COVID-19 тем не менее не стоит, поскольку коронавирус может привести к осложнению хронических заболеваний, уточнила эксперт.

«Тем не менее он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Пшеничная подчеркнула, что обращаться к врачу следует в обязательном порядке, если симптомы коронавируса затянулись.

Восстановиться после перенесенного COVID-19 могут помочь прогулки на свежем воздухе, а также дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.

Ранее в этот день профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал новый симптом варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Он уточнил, что ночная потливость, которая может быть при заболевании вариантом BA.5, не связана с повышенной температурой и может наблюдаться как у взрослых, так и у детей.

Накануне Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса могут сохраняться в течение нескольких месяцев, однако при этом человек уже не заразен. По ее словам, это происходит в силу особенностей иммунной системы.

Ранее, 7 июля, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов не исключил, что в России возможен рост заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что ситуация в стране, связанная с коронавирусом, находится под контролем, вводить ограничения необходимости нет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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