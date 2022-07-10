Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве признали бесполезность ПВО «Железный купол» против ракет РФ
Наука
В Гонконге придумали светофоры для любителей уткнуться в смартфон
Экономика
Шольц предрек Германии нехватку энергоносителей в ближайшие годы
Мир
ВСУ снова обстреляли Алчевск из американских РСЗО HIMARS
Мир
В ЛНР союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 10 июля
Мир
МИД РФ сообщило о прибытии судна с грузами в Баренцбург на Шпицбергене
Мир
За пост премьера Британии поборются экс-главы МИДа и минздрава
Мир
В ЕС сочли неосуществимым энергопереход из-за санкций против России
Спорт
В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь победы «Зенита»
Мир
Германия нашла в Норвегии поставщика снарядов для Gepard на Украину
Сюжет:

В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что COVID-19 сейчас почти неотличим от ОРВИ
0
Фото: depositphotos.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По симптомам и характеру течения заболевания коронавирус едва ли можно отличить от других ОРВИ. Об этом рассказала 10 июля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Опять четыре-пять: новые мутации SARS-CoV-2 повысили заболеваемость
Запустят ли новую волну пандемии штаммы «Омикрона», которые умеют обманывать иммунитет

Пренебрегать риском заразиться COVID-19 тем не менее не стоит, поскольку коронавирус может привести к осложнению хронических заболеваний, уточнила эксперт.

«Тем не менее он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Пшеничная подчеркнула, что обращаться к врачу следует в обязательном порядке, если симптомы коронавируса затянулись.

Восстановиться после перенесенного COVID-19 могут помочь прогулки на свежем воздухе, а также дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.

Ранее в этот день профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал новый симптом варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Он уточнил, что ночная потливость, которая может быть при заболевании вариантом BA.5, не связана с повышенной температурой и может наблюдаться как у взрослых, так и у детей.

Накануне Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса могут сохраняться в течение нескольких месяцев, однако при этом человек уже не заразен. По ее словам, это происходит в силу особенностей иммунной системы.

Ранее, 7 июля, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов не исключил, что в России возможен рост заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что ситуация в стране, связанная с коронавирусом, находится под контролем, вводить ограничения необходимости нет.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022