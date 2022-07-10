Шольц предрек Германии нехватку энергоносителей в ближайшие годы

Энергообеспечение будет оставаться вопросом номер один в Германии на протяжении многих месяцев и даже лет. Об этом в субботу, 9 июля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Сейчас мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это не изменится в течение следующих нескольких недель, месяцев и даже лет», — объяснил он в видеообращении.

Шольц подчеркнул, что Берлин предпринимает все необходимые шаги, чтобы закрыть потребности страны в топливе: строит трубопроводы, заполняет хранилища, осваивает альтернативные источники энергии. По его словам, это должно помочь в преодолении дефицита.

Канцлер также добавил, что правительство не ограничивает себя целью пережить следующую зиму. Хоть это и первоочередная задача, в долгосрочной перспективе Германия должна стремиться к независимости от импорта нефти, угля и газа и переходу на возобновляемые источники энергии.

Тем не менее политик не отрицает, что в ближайшем будущем гражданам ФРГ придется столкнуться с определенными трудностями.

Накануне федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены. По ее словам, в школах и институтах следует использовать энергосберегающие приборы.

6 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) в середине июля представит экстренный план действий Евросоюза (ЕС) на случай полного отключения Россией газа.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы, и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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